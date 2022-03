‘Favorece ACM Neto’, diz Bruno Reis sobre indefinição do PT

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), comentou sobre a disputa eleitoral para a governadoria durante um evento no Palácio Thomé de Souza, nesta segunda-feira (7). Questionado pelos repórteres, ele disse que a indecisão do Partido dos Trabalhadores (PT) sobre a escolha de um nome para concorrer ao Palácio de Ondina está favorecendo os Democratas.

“Incertezas e indefinições a uma altura dessas do campeonato, por mais que eu não queira dar pitaco no time do adversário, por mais que não nos caiba isso, eu não posso deixar de fazer essa constatação que é nítida, de que isso causa prejuízos no campo contrário [ao partido do PT]”, afirmou.