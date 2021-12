Fazenda Coutos III: rua estava movimentada e tinha churrasco na hora de tiroteio

Nesta segunda-feira (20), um dia após o ataque de homens armados no bairro de Fazenda Coutos III que deixou quatro pessoas baleadas, entre elas uma criança, uma base móvel da Polícia Militar foi instalada no local. Uma viatura também fez o reforço do policiamento.

Os tiros aconteceram neste domingo, por volta das 13h. A rua estava bastante movimentada. Crianças na rua, pessoas bebendo nos bares, ir e vir de carros e havia também um churrasco em frente a uma casa, do qual participava a pequena Ana Beatriz, que foi baleada, e os pais dela.

"Era algo só entre amigos, porque no sábado, foi aniversário de minha filha, então, ontem, seguimos a comemoração, assando uma carne de porco e um peixe. Quando fui entrei para cochilar um pouco, acordei com os gritos", contou uma moradora.

Quando saiu, ela deu de cara com as pessoas em pânico. "A vizinha estava desesperada porque a mãe dela tinha desmaiado por causa dos tiros, a menina (Ana Beatriz) era socorrida pelo rapaz do yakisoba, as pessoas estavam desnorteadas , gritando de um lado para o outro. Foi horrível. Isso nunca tinha acontecido aqui", disse ela.

Moradores identificaram entre os baleados dois rapazes que conversavam em frente a uma rua, a poucos metros do local onde a menina foi baleada. A quarta vítima, um outro rapaz, foi ferido pelos mesmo criminosos em um outro ponto da rua. "Eles chegaram atirando para todos os lados. Algumas casas foram atingidas", relatou outra senhora.

Os quatro feridos foram socorridos para a UPA de Paripe e posteriormente levados para o Hospital do Subúrbio. A menina continua internada, mas, segundo parentes, não corre risco de morte. Não há informações sobre o estado de saúde dos demais baleados.

Reforço de policiamento

Moradores contam que a região é dominada pela facção Bonde do Maluco (BDM), mas que ontem traficantes do Bonde do Ajeita chegaram atirando de dentro de um Siena branco. "Sabemos que existe a guerra entre os dois grupos, mas não podemos dar detalhes", declarou um dos policiais que permanecem na Rua Cristóvão Barreto, local dos disparos.

"Vamos ficar por aqui até a decisão do comando. A ideia é tranquilizar a população", afirmou.

A base móvel e a viatura estão posicionadas em frente à Unidade de Saúde da Família de Fazenda Coutos. "Quando chegamos para trabalhar, demos de caras com a base e muitos policiais. O tempo que trabalha aqui, uns quatro anos, nunca tivemos algo parecido. Aqui estava tudo calmo", disse um funcionário da unidade de saúde.

Além do base móvel da viatura, peritos do Departamento de Policia Técnica (DPT) estiveram no local e recolheram estojos que teriam sido usados pelos criminosos. No local existe uma câmera de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública (SSP), que provavelmente será usada na investigação. Ainda na rua é possível encontrar pinos usados costumeiramente para o consumir de cocaína. "Muita gente vem de fora pra cá e acaba usando aqui mesmo", relatou um morador.