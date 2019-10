Fazenda de ex-prefeito na Bahia é invadida por cerca de 50 pessoas

Cerca de 50 pessoas invadiram uma fazenda de criação de gado pertencente à família de Ivan Fernandes Couto Moreira, ex-prefeito de Itambé, no sudoeste da Bahia, na noite desse domingo (13).

O ex-gestor, no momento da invasão, por volta das 19h, estava em casa com a esposa e dois netos - uma adolescente de 15 anos e um menino de 3 anos. A sede da fazenda teve janelas e portas arrombadas, além de lâmpadas quebradas.

Também houve arrombamento nas janelas e portas da casa ao lado da sede da fazenda, onde estavam o filho do ex-prefeito, junto com a sogra e um outro neto de 14 anos. Segundo Moreira, apesar do “momento de terror”, ninguém ficou ferido.

“Eles chegaram gritando, quebraram o que tinha fora da fazenda, portas, lâmpadas de postes e da varanda, deixaram tudo às escuras, numa gritaria, dizendo que era para sairmos de casa, mas não saímos e chamamos logo a polícia”, ele contou.

Segundo Moreira, os invasores ainda não foram identificados. “Eles são oriundos de uma outra fazenda vizinha que tinham invadido há uns meses e a Justiça os colocou pra fora”, afirmou.

O ex-gestor informou que “a situação só não ficou pior porque a polícia chegou rápido ao local e as pessoas se contiveram”. “A gente pensou que seria um assalto, mas depois que a polícia chegou, vimos que eram populares”, ele disse.

A fazenda de 1.600 hectares fica a 6 km da cidade de Itambé. No local são criados cerca de 500 cabeças de gado. De acordo com Moreira, até o momento não houve registro de animais abatidos pelos invasores.

O ex-prefeito disse que prestou queixa da invasão na Polícia Civil, mas que o grupo ainda está na fazenda. “Eles se alojaram no parque de vaquejada que tenho aqui, na parte de baixo da fazenda. Estão lá nas baias dos cavalos”, disse.

O CORREIO não conseguiu contato com a Polícia Civil de Itambé. Segundo o ex-prefeito, ele está recebendo o apoio da Polícia Militar. “Estão passando sempre aqui, quase que de hora em hora, para ver se está dentro da ordem”.

Moreira informou que ainda vai entrar na Justiça com um pedido de reintegração de posse para fazer com que os invasores sejam retirados do local.