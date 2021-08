Fazenda Grande do Retiro: 3 são baleados após homens armados atirarem em festa

Três homens foram baleados na madrugada do domingo (29) no fim de linha da Fazenda Grande do Retiro. Uma festa acontecia no local, de sábado para domingo, quando um grupo armado passou de carro atirando na direção das pessoas.

Imagens feitas por testemunhas mostraram o local depois dos tiros. Um dos feridos aparece sentado no chão. Depois, vídeo mostra quando uma picape dá ré e os moradores ajudam a colocar um dos feridos na traseira do carro, dando socorro a ele. Não há informação sobre a identidade das vítimas.

Segundo a Polícia Militar, a 9ª Companhia Independente (CIPM) enviou uma equipe até a Rua das Pitangueiras depois dos relatos de tiros sendo ouvidos no local.

No local, os PMs constaram que de fato havia ocorrido um atentado. Os feridos foram socorridos ao Hospital Ernesto Simões. Não há detalhes sobre o estado de saúde do trio.

A Polícia Civil vai investigar o caso.