Fazenda Grande do Retiro, Paripe, Cabula e Tancredo Neves terão restrições

Mais quatro bairros foram incluídos na lista dos que têm medidas mais restritivas em Salvador: Fazenda Grande do Retiro, Paripe, Cabula e Tancredo Neves são os próximos a receber a ação da prefeitura, segundo anunciou nesta segunda-feira (1º) ACM Neto.

Massaranduba, Liberdade, Uruguai e Plataforma tiveram encerramento das medidas, confirmou também o prefeito. As ações continuam ainda nos bairros de Periperi, Lobato, Pernambués e Cosme de Farias.

“Em Tancredo Neves foram 98 casos de coronavírus, sendo 89 somente no mês de maio. Nos últimos dias foram registradas 47 ocorrências. No Cabula são 113 casos, com 48 também nos últimos sete dias. Segue com números expressivos, em Fazenda Grande e Paripe”, afirmou ele.

O decreto permite o funcionamento de: supermercados, farmácias, agências bancárias e lotéricas, repartições públicas e cartórios; estabelecimentos que estejam funcionando em regime de delivery, não sendo permitido o sistema de retirada no local; serviços de saúde e clínicas veterinárias.

Hoje, Neto anunciou também um começo de reabertura para algumas áreas, incluindo clínicas odontológicas. Agora, a prefeitura liberou fazer obras em casa, seguindo algumas regras. Liberou o funcionamento das concessionárias e revendedoras de veículos, lavanderias e clínicas odontológicas. Também está permitido o comércio e serviço de arquitetura e decoração. O açougue foi incluído na lista de serviços essenciais , o que vai permitir que eles funcionem nos bairros com isolamento mais rígidos.