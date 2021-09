Fazenda Grande recebe Caruru Solidário

E se você pudesse doar alimentos para os que precisam e ainda levar uma porção de caruru na saída? O terreiro Vodun Kwe Tò Zò - ou Terreiro da Pedra do Trovão - está realizando uma ação, na qual os alimentos doados serão transformados em cestas básicas e distribuídos à comunidade. O Caruru Solidário será realizado na próxima segunda (27), às 17h, na Rua Professora Julita Fahel Guimarães, no bairro de Fazenda Grande II.

As famílias que receberão as cestas serão as das comunidades próximas. De acordo com a sacerdotisa Gayaku Sinay de Oya, que organiza o evento, o Caruru Solidário é parte de uma tradição do terreiro para o dia 27 de setembro, de São Cosme e São Damião. Mas, este ano, assumirá também o caráter social.

“Normalmente o Terreiro já realiza a entrega de cestas básicas e da refeição solidária, que são refeições prontas e entregues às pessoas em situação de rua. No caso do caruru solidário, as cestas básicas confeccionadas com os alimentos arrecadados serão entregues a famílias da comunidade que se encontram em situação de vulnerabilidade por conta da crise, ocasionada pela pandemia. Distribuiremos a toda a comunidade um caruru em homenagem ao Vodun Hōxò, divindade dos gêmeos para os terreiros de nação jeje, equivalente aos ibejis”, explica.