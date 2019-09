Fazenda: Record anunciará decisão sobre expulsão de Phellipe após beijo em Hari

A decisão sobre a expulsão de Phellipe Haagensen, do reality A Fazenda, será comunicada no programa deste domingo (29) pela Record. O participante beijou a ex-BBB Hariany sem autorização durante uma discussão dentro do reality.

Em comunicado, a emissora disse que analisou todos os critérios do que ocorreu e anunciará decisão sobre assédio. 'Phellipe expulso' e uma hashta que acusava a Record de acobertar assédio viraram os assuntos mais comentados no Twitter no sábado (28).

A confusão entre os dois começou por conta de outras pessoas. "Extrapolou, extrapolou um pouquinho", disse Phellipe para o ex-BBB Diego Grossi, depois que este pulou na cama da apresentadora Andréa Nóbrega.

Hariany defendeu Diego e a briga continuou. Phellipe então se aproxima tanto que dá um beijo na ex-BBB, rindo em seguida. Hariany reclama imediatamente. "Ele beijou minha boca!", diz para os outros. "Ele vai pagar por isso".

Veja a cena:

O bate-boca continua e Hari diz para Phellipe: "Você beijou a minha boca sem a minha permissão. Se eu quiser te denunciar, eu te denuncio, seu otário!". Ele responde: "Se você se sentiu desconfortável, vai lá e faz a denúncia? Me leva para casa? Não quero que você se sinta como se eu tivesse te dado um beijo à força".

Hariany pergunta então por que ele vez aquilo. "Você é louco?". O ator responde: "Porque eu acho você muito bonita". Hariany pede respeito. "Eu tenho um namorado, eu tenho família".

Em outro momento, Phellipe diz que está tudo gravado e o público pode tirá-lo da casa. "Brasil, tem como me tirar daqui, por favor? Não vou bater o sino não, mas tipo assim está na mão de vocês. Está tudo gravado, filmado". Hariany comenta: "Cínico". Phellipe não gosta. "Cínico não. Vai lá e denúncia se você se sentiu desconfortável", rebate ele.