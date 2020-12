FBF divulga datas e fórmula de disputa do Campeonato Baiano 2021

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou a fórmula e datas do Campeonato Baiano de 2021. Em arbitral realizado entre a entidade e os clubes, nesta quinta-feira (17), ficou definido que o torneio será disputado entre os dias 21 de fevereiro e 23 de maio.

A fórmula do torneio será a mesma utilizada em 2020. Na primeira fase, os dez clubes participantes se enfrentarão em turno único. Os quatro primeiros avançam às semifinais, enquanto o último colocado será rebaixado à Série B.

A partir das semifinais, os jogos eliminatórios acontecerão em formato ida e volta. Durante o arbitral, Bahia, Vitória e Unirb votaram pelo rebaixamento e acesso de duas equipes, mas eles foram vencidos por 7 a 3 e apenas um time cairá de divisão.

Estão aptos a participar do Campeonato Baiano de 2021: Atlético de Alagoinhas, Bahia, Bahia de Feira, Doce Mel, Fluminense de Feira, Jacuipense, Juazeirense, ECPP Vitória da Conquista, Vitória e Unirb, que conquistou o acesso da Série B.

Durante o encontro ficou decidido também que o campeão, vice e terceiro colocado do torneio garantem vaga na Copa do Brasil de 2022.

Já as vagas na Copa do Nordeste serão divididas da seguinte forma: o campeão baiano e o melhor colocado no ranking da CBF entram na fase de grupos. Já a vaga na fase pré-Copa Nordeste ficará com a equipe melhor colocada no estadual, excluindo os classificados para a fase de grupos.

Os dois times melhores colocados no estadual - que não estiverem disputando uma das séries do Brasileirão -, ficam também com vagas na Série D do Campeonato Brasileiro. A terceira vaga que a Bahia tem na competição será destinada à equipe campeã de uma competição a ser realizada pela FBF no segundo semestre de 2021. Caso não aconteça a competição, a terceira vaga também será destinada ao Baianão.