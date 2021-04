FBF divulga nova data para duelo Vitória x Vitória da Conquista

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou nesta segunda-feira (19) a nova data para o jogo entre Vitória e Vitória da Conquista, válido pela 2ª rodada do Campeonato Baiano. O duelo será na quarta-feira da semana que vem, dia 28 de abril, às 19h30, no Barradão.

A partida aconteceria em fevereiro, mas foi adiada por causa de um surto de covid-19 no elenco do Bode. Na época, o time ficou com apenas 12 jogadores disponíveis, um número menor do que manda o regulamento do torneio, de pelo menos 13 atletas aptos a jogar.

Também nesta segunda-feira (19), a FBF anunciou a suspensão da 9ª e última rodada da fase de grupos do Baianão, que aconteceria, inicialmente, no dia 28 de abril. Uma nova data para a disputa ainda não foi definida pela Federação.

O Vitória tem três jogos a menos e precisa cumprir as rodadas adiadas para que a competição chegue em sua fase final. Porém, o Leão disputa o Campeonato Baiano com apenas um time - diferente do Bahia - e não pode fazer jogos do torneio durante a semana e o fim de semana pois está na semifinal da Copa do Nordeste. O calendário do regional tem prioridade sobre o do estadual.

O rubro-negro entra em campo nesta quarta-feira (21), às 19h30, contra o Juazeirense, no Adauto Moraes, pela 8ª rodada do Baianão. No sábado (24), encara o Ceará, às 16h, na Arena Castelão, pela semi do Nordestão. Se avançar à final, fará as finais nos dias 1º e 8 de maio, inviabilizando essas datas para o estadual.