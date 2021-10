Fé rubro-negra: Jogadores do Vitória recebem bênção na Igreja do Bonfim

O vermelho e preto tomou conta da Igreja do Bonfim nesta quinta-feira (7). Jogadores, membros da comissão técnica e da diretoria do Vitória subiram a Colina Sagrada e acompanharam uma missa. O treinamento, que geralmente ocorre no turno da manhã, será realizado à tarde, na Toca do Leão. Ao final da celebração, os atletas foram chamados pelo padre e receberam uma bênção no altar.

O lateral esquerdo Roberto, o zagueiro Mateus Morais e o atacante Wesley Pionteck estavam entre os presentes. O presidente em exercício do Vitória, Luiz Henrique Viana, o diretor de futebol, Alex Brasil, e o presidente do Conselho Deliberativo, Fábio Mota, também integravam a comitiva.

Há 10 rodadas do fim da Série B do Brasileiro, o Vitória vive situação bastante delicada no campeonato. Sem vencer há seis jogos, o Leão amarga a zona de rebaixamento. Já são 11 rodadas seguidas no grupo de degola. Com apenas 26 pontos, o rubro-negro é o 17º colocado.

O risco de rebaixamento à Série C é de 88.6%, segundo os cálculos do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que estuda as probabilidades do futebol brasileiro.

O Vitória volta a entrar em campo no sábado (9), às 19h, quando recebe o Confiança, no Barradão. O rival é o vice-lanterna do campeonato, com 22 pontos.