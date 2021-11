Febre na internet, saiba como cultivar a Begônia Maculata

Como resistir a essa pintura da natureza? Ou talvez a pergunta seja: como fomos privados dessa pintura por tantos anos? Não se espante se eu te contar que a Begônia Maculata, verdadeira febre em páginas de jardinagem e decoração durante a pandemia, é uma brasileirinha que foi coletada em matas cariocas pela primeira vez em 1817 e descrita pelo botânico italiano Giuseppe Raddi, em 1820.

A entrada no mercado brasileiro só viria a acontecer dois séculos depois, em junho de 2020, após pesquisas de aprimoramento genético, e logo as pintadinhas viraram sonho de consumo de 10 entre 10 loucos por plantas.

No cultivar mais comercializado, que recebe o nome de Wightii, as folhas são pontudas e cor de oliva, salpicadas de pintinhas brancas e com o verso vermelho carmim. O porte pequeno também ajudou a fazer dela um sucesso, além de ser uma ótima opção para ambientes internos, já que pode se desenvolver recebendo apenas luminosidade de janelas próximas.

Os cuidados são relativamente simples, sendo os principais deles proteger de ventos, que podem ressecar as folhas, e manter o solo levemente úmido, sem encharcar. Por ser originária de regiões tropicais com alta oferta de umidade, em especial de áreas de Mata Atlântica do sudeste do Brasil, vale também borrifar nas folhas, mas cuidado para não exagerar e deixar os caules úmidos por longos períodos. Fique atento porque o excesso ou a falta de água costumam apresentar sinais semelhantes, como caules moles e folhas murchas.

A propagação pode ser feita através de estacas ou divisão de raízes. O jeito mais fácil é espetar no próprio vaso da planta-mãe um pedaço de caule com, pelo menos, três folhas e um nó. Faça isso com frequência para conservar a planta sempre encorpada. Não conhece ainda essa belíssima pintura da natureza? Dá um play aí e saiba um pouco mais sobre ela!