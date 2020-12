Fecomércio-BA dá orientações a empresários para evitar contaminação em lojas; veja lista

Data mais importante para o varejo, o Natal está chegando e neste ano atípico com a pandemia do coronavírus é necessário redobrar a atenção em relação aos protocolos de higienização, distanciamento e comunicação. É o que alerta a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio-BA), no momento em que milhares de pessoas vão ao comércio de rua e aos shoppings centers.

Para orientar os empresários, e tentar conter a contaminação em massa, a entidade divulgou uma série de recomendações. Confira abaixo:

Evitar promoções e liquidações chamadas de imperdíveis, com poucas unidades, que atraiam muitos consumidores de uma vez só; Sinalizar de forma clara a obrigatoriedade de circulação de máscara; Em lojas de alta circulação, realocar um funcionário para controlar o acesso na entrada; A circulação dentro da loja deve respeitar o distanciamento de 1,5m por pessoa; Ideal colocar proteções de acrícilo na área de pagamento e ofertar o pagamento por aproximação ou por aplicativo, para diminuir o contato; Disponibilizar o álcool em gel na entrada e proteção a todos os funcionários; Em situações de manuseio de produtos, é preferível oferecer luvas descartáveis aos consumidores.

Ainda de acordo com a Fecomércio-BA, a melhoria nos números de contaminação e de recuperação do varejo está intimamente ligada à atitude consumidores e empresários. "Se cada um respeitar os protocolos, todos saem ganhando", conclui.