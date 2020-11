Fecomércio-BA e Sebrae-BA realizam Fórum do Comércio 2020 online e gratuito

O Sistema Fecomércio-BA e o Sebrae Bahia se unem, mais uma vez, para o maior evento do varejo do ano. O Fórum do Comércio 2020 acontece no dia 18 de novembro, totalmente online e gratuito. Dirigido aos empreendedores, o evento gratuito reúne cases empresariais de sucesso em uma programação recheada de palestras e talk shows voltados para o comércio varejista. As informações são do site da Fecomércio-BA.

As inscrições estão abertas no Sympla até 17 de novembro. As instruções de acesso ao evento serão fornecidas pela organização aos participantes inscritos.

O evento dura todo o dia e será dividido em três turnos: das 9h às 12h, com o Seminário “Inovação com Foco em Resultados”, comandado por William Caldas; das 15h às 18h com o Seminário “Inovação no Varejo”, pela Fundação Dom Cabral; e das 18h30 às 20h, com a palestra “Transformação do Varejo Atual e o Futuro”, por Rony Meisler - CEO do Grupo Reserva e mediada por Luiz Candreva. Confira a programação completa abaixo.

Para esta edição, o Fórum conta com o apoio do Senac, através do Programa Senac Comércio, que aborda, a partir de princípios como inovação, tecnologia e inteligência em negócios, o objetivo de aumentar as vendas e o engajamento dos clientes a partir do aprimoramento da experiência.

No cenário atual, a experiência abrange os meios físicos e digitais de formas nunca vistas antes e é fundamental que os profissionais de mercado conduzam e acompanhem, com propriedade, a experiência imersiva do cliente. Essa é a proposta do Senac Comércio que, através da consultoria e análise das carências profissionais das empresas, apresenta aos clientes uma excepcional solução em capacitação mercadológica.

“Este é o segundo ano que realizamos o Fórum do Comércio, evento que promete se consolidar no calendário de capacitação do varejo baiano, com uma oferta de conteúdo de excelência, totalmente gratuito. Será uma oportunidade de atualização para os empresários baianos em um ano em que o varejo teve de se reinventar para sobrevier”, declara Carlos de Souza Andrade, presidente do Sistema Fecomércio-BA.

Para o superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, o evento é uma oportunidade para que os empreendedores observem as práticas de mercado, implementem inovações em seus negócios e aumentem suas vendas. “Temos atuado juntamente com nossos parceiros, como a Fecomércio-BA, para auxiliar os empreendedores baianos neste momento, mostrando os caminhos que podem ser seguidos para superarem a crise provocada pela pandemia e continuarem com seus negócios gerando emprego e movimentando a economia”, afirma.

A programação completa do evento, bem como outras informações sobre os palestrantes e o acesso podem ser acessada pelo Sympla.