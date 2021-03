Fecomércio-Ba faz apelo por micro e pequenas empresas

MPEs na UTI

Esta semana a Fecomércio-BA enviou uma série de pleitos relacionados às micro e pequenas empresas para o Governo Federal, através do Sebrae-Ba. Entre os pleitos estão a suspensão do pagamento das parcelas do Simples Nacional de março, abril e maio, aprovação do Refis, suspensão do desenquadramento das empresas no Simples; não incidência de multa por descumprimento de obrigações acessórias, entre outras medidas, como o diferimento de pagamento de impostos sobre a folha e a flexibilização da garantia em empréstimos bancários. “A urgência na aprovação das reformas administrativa e tributária também é fator fundamental para salvarmos empregos e empresas em nosso País”, completa Carlos Andrade, presidente da Fecomércio-BA e do CDE Sebrae Bahia. Agora é aguardar uma resposta e torcer pela sensibilidade do poder público, tanto o federal, quanto estadual e municipais.

CEOs otimistas

Executivos de todo o mundo estão otimistas em relação à economia e aos resultados de suas empresas nos próximos 12 meses, e aqui no Brasil a expectativa dos CEOs é ainda maior do que a média. Um ano após a covid-19 ser declarada pandemia, 76% acreditam que a economia global vai ter um desempenho melhor em 2021. O percentual é quase 20 pontos maior que o recorde anterior de otimismo na série histórica da pesquisa. Para 9% dos respondentes, a situação se manterá igual, enquanto 15% temem que irá piorar, sgundo a 24ª edição da Pesquisa Global com CEOs , da PwC.

Novas mudas

A Bracell BA está investindo R$ 13 milhões no viveiro da Fazenda Salgado, em Inhambupe, Litoral Norte, para aumentar a produção anual de mudas das atuais 4 milhões para 15 milhões. A obra de expansão, iniciada em junho de 2020, está prevista para ser concluída em abril. A ampliação vai atender as unidades da empresa na Bahia e em São Paulo para produção de celulose solúvel. “O projeto na Salgado visa a aumentar a sustentabilidade do negócio, trazendo melhores condições de trabalho para os colaboradores e mais segurança no processo produtivo, haja vista o grande potencial da região em produzir mudas de boa qualidade”, explica Maurício Prieto, gerente de Viveiros. Além da Salgado, a Bracell conta com um viveiro de mudas na Fazenda Quatis, em Entre Rios, que tem capacidade anual para produção de 20 milhões de mudas de eucalipto. Juntas, as duas operações empregam 300 trabalhadores.

Está pra negócio

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deu o OK para a Petrobras revogar a outorga da Usina Termelétrica TermoCamaçari (UTE TermoCamaçari). A Proquigel Química, do Grupo Unigel, está negociando com a estatal o arrendamento da unidade. A Petrobras já vinha buscando alternativas para a termelétrica, como a venda de participação da unidade no âmbito da aliança estratégica firmada com a Total em dezembro de 2016, mas que não foi concluída. A Proquigel é a empresa que arrendou da Petrobras as fábricas de fertilizantes nitrogenados da Bahia (Fafen-BA) e de Sergipe (Fafen-SE).

Energia feminina

A Atlas Renewable Energy já qualificou 700 mulheres, 200 no Brasil, para obras em plantas solares dela e para outras indústrias, com cursos de técnica de eletricista, administração, pedreira, etc. A usina solar Jacarandá, em Juazeiro, conta com quase 60 mulheres e até junho deste ano a expectativa é atingir o número de 150. O programa irá potencializar a representação feminina nas construções solares dos atuais 2% médios para 15% com a ação.

Contramão

A Sanar, MedTech brasileira que possui a maior plataforma online de educação médica do país, recebeu em 2020 um aporte de R$ 60 milhões, através de fundos de investimentos. Para 2021, a empresa trabalha com o planejamento de contratar 300 novos colaboradores, dobrando de tamanho e investindo ainda mais em tecnologia. Os interessados podem se inscrever para as seleções em www.sanarmed.com/carreiras.

Proteção

A Mapfre registrou um aumento de 18% nas adesões ao seguro residencial entre janeiro de 2020 e de 2021. Com mais tempo em casa, cresceu a preocupação com a proteção do patrimônio.