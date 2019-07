Fecomércio inaugura complexo em Feira com restaurante e centro cultural

Feira de Santana conta agora com um complexo composto por um Centro Cultural e um Restaurante do Serviço Social do Comércio. Com corredores largos, salões amplos e em uma via de fácil acesso, com ponto de ônibus próximo, ele está localizado na Praça Carlos Bahia, no Centro da cidade. O restaurante, que fica logo na entrada do complexo, tem paredes de vidro e é bem arejado. O espaço, que foi inaugurado na noite desta quinta-feira (18) pela Fecomércio, contou com um investimento de R$24,5 milhões.

Durante a cerminônia, o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio) e dos Conselhos Regionais do Sesc e Senac, Carlos de Souza Andrade, não escondia o orgulho de estar entregando o equipamento, que tem atividades e serviços voltados, preferencialmente, para os trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, e seus dependentes.

O Restaurante de Feira de Santana é o primeiro do interior e inicia o atendimento nesta sexta (19), na modalidade autosserviço a quilo, que possibilita atender 234 pessoas simultaneamente e produzir até 1.500 refeições/dia, além de fornecer o serviço de refeições para viagem. O cardápio é supervisionado por nutricionistas. O espaço ainda contempla duas salas para treinamento e capacitação.

Complexo foi inaugurado na noite desta quinta-feira (18) em Feira de Santana

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Andrade destacou a importância de Feira de Santana no cenário econômico e disse que a cidade foi escolhida para sediar a nova unidade do Sesc por conta do tamanho e do desenvolvimento do comércio. "Feira de Santana, depois de Salvador, é a maior cidade do nosso estado. Ela tem o maior PIB (Produto Interno Bruto) do estado, e tem um empresariado forte, principalmente, no comércio. Nós já temos aqui uma unidade do Senac, temos uma unidade grande do Sesc e, agora, estamos entregando essa segunda unidade do Sesc, com a diferença de ter um teatro e um restaurante. Feira de Santana merece, não apenas pelos dados técnicos, mas pela pujança que é essa cidade", afirmou.

Antes do evento, se reuniu com empresários do turismo e do comércio para avaliar a nova unidade. O prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins Filho, acredita que o novo Centro Cultural da cidade vai provocar impacto também no entorno da unidade.

"Esse é o maior investimento em Feira de Santana este ano. São mais de R$ 22 milhões, em uma área com um grande restaurante, uma área cultural com espaço para amostras culturais e um grande teatro com condições de receber todas as peças que venham para o nosso estado. O mais importante é que está sendo revitalizada uma área do Centro de Feira que nós precisamos reintegrar a nossa cidade. A prefeitura está fazendo um esforço enorme para que a gente possa ter a nova Feira revitalizada e o Sesc nos dá esse presente, com um equipamento da melhor qualidade", afirmou o prefeito.

O terreno de 6.547,26 m² onde está localizado o complexo foi doado pela prefeitura. O equipamento tem 5.665,74 m² de área construída. O diretor regional do Sesc Bahia, José Carlos Boulhosa, informou que a nova unidade é maior do que a do bairro do Tomba, também em Feira de Santana, e tem como novidade o teatro e o restaurante. O novo espaço vai empregar 72 pessoas diretamente, além dos trabalhos indiretos gerados durante os eventos. Somando, as duas unidades do Sesc vão gerar 180 empregos.

Em complementação ao projeto do Complexo, o Sesc investirá na recuperação do Casarão, de 785 m², tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado da Bahia (Ipac). O imóvel será inteiramente recuperado, conservando-se as características arquitetônicas da época (final do Século XIX), e servirá de espaço para atividades culturais e educativas, além de disponibilizar amplo salão para realização de eventos.

Espaço conta com restaurante do Sesc e Centro Cultural

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

"Essa unidade fica em uma cidade emblemática porque ela pretende atender o público do Sesc, que é o trabalho do comércio de bens, serviços e turismo, como também toda a comunidade. Essa é a primeira etapa desse centro cultural e restaurante porque estamos inaugurando o teatro, com quase 300 lugares, como também o primeiro restaurante do comerciário no interior do estado e, futuramente, vamos dar início a reconstrução total do casarão que é tombado para que a gente possa dotar Feira de Santana de um centro cultural moderno, como a cidade merece", afirmou.

Com 72 anos de atuação na Bahia, o Sesc vem executando uma política de expansão e interiorização, contemplando Centros de Atividades em municípios considerados polos comerciais nas microrregiões do Estado. O nome da nova unidade faz uma homenagem ao ex-presidente da Federação do Comércio do Estado da Bahia, Carlos Fernando Amaral, que iniciou em sua gestão a interiorização das ações das Entidades que compõem o Sistema Fecomércio na Bahia.

A celebração no Centro Cultural se estende na sexta-feira (19), sábado (20) e domingo (21), e será aberta ao público com intensa programação, que inclui: visitas mediadas a unidade, exposição, oficinas, contação de histórias, exibição de filmes, sarau e apresentações musicais. Entre os destaques estão o concerto “Um Poeta e Um Violão”, do cantor e compositor Renato Teixeira (SP), que trará em seu repertório clássicos como Romaria, Tocando em Frente e Casinha Branca; e o Grupo Wiyae, que através do Projeto Sonora Brasil, trará um repertório de músicas do povo indígena Tikuna e de outras etnias. Os ingressos estarão à venda na bilheteria do teatro, das 15h às 20h, nos dias do evento.

Com forte atuação na área cultural baiana e considerado a maior rede privada de espaços culturais, o Sesc Bahia possui em operação 6 teatros, 7 auditórios, 12 bibliotecas, sendo 2 móveis (BiblioSesc), e 9 galerias de arte, que oferecem ambientes e equipamentos para a realização de atividades artístico-culturais nas modalidades de teatro, dança, circo, música, artes visuais, audiovisual, literatura, entre outros.

A infraestrutura do Centro Cultural de Feira de Santana inclui um teatro com palco italiano, 294 assentos, recursos técnicos de última geração, camarins, espaço do artista e salas de ensaio/cursos, foyer e bilheteria; galeria de arte, sala multiuso, café-teatro e biblioteca. O espaço funcionará todos os dias da semana abrigando eventos culturais e atividades formativas de projetos do Sesc, e pautas para produções externas.

Na área da saúde são inúmeros os equipamentos e ações que o Sesc oferece e realiza na Bahia, a exemplo do serviço de refeições nos restaurantes do Comércio, Piatã e Tancredo Neves, em Salvador; no restaurante do Grande Hotel Sesc Itaparica; e nas lanchonetes dos Centros de Atividades da capital e interior.