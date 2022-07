A Federação Bahiana de Ginástica (FBG) está com inscrições abertas para a primeira etapa do Circuito Baiano de Ginástica. A competição acontecerá nos dias 23 e 24 de julho, no Colégio Dom Bosco, em Salvador.

O evento vai contemplar a modalidade da Ginástica Rítmica e contará com a participação de 300 atletas baianos. As inscrições para a primeira etapa acontecem até sexta-feira (8). Os interessados devem fazer a inscrição através do link no site da FBG: www.federacaobahianaginastica.com.br.