Federação Psol-Rede oficializa candidatura de Kleber Rosa como governador da chapa

A Federação Psol-Rede oficializou nesta sexta-feira (29) a candidatura a governador de Kleber Rosa e de seu vice, Ronaldo Mansur (Psol). A oficialização ocorreu em Salvador, na Capital baiana, com a presença da candidata ao Senado coletivo na chapa, Tâmara Azevedo.

É a primeira vez que Kleber participa de uma disputa eleitoral. Nascido em Salvador, ele é cientista social graduado pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Educação Inclusiva e diversidade e mestrando em Educação pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb), além de policial civil e fundador do Movimento dos Policiais Antifascismo. Atualmente, ele também é diretor da Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia (Febrate).

Durante a convenção intitulada “Juntos vamos governar”, o solista anunciou que busca liderar com atenção a inclusão social, cidadania plena e reforma agrária.

"É necessário ter um projeto que defenda, de fato, uma inclusão social e garanta cidadania plena para nossa gente. Precisamos fazer na Bahia a abolição que o Brasil nunca fez, precisamos resgatar o nosso povo de um processo secular de exclusão, e nós estamos aqui para defender esse projeto e dizer para o nosso povo: é possível ter um vida digna, é possível romper com essa lógica de exclusão e de naturalização da fome e da miséria. É por isso que estamos aqui para firmar o nosso projeto em defesa do povo da Bahia", apontou o candidato.

Seu vice, Ronaldo Mansur, afirmou que como candidato ao lado de Kleber, buscará garantir mais “inclusão social”. “Nós temos um dos maiores índices de assassinato da juventude negra aqui na Bahia, que é o estado mais negro do país, um indice de analfabetismo muito grande, nós temos uma ausência de empregos gerados pelos ultimos governos que ainda é cada vez mais crescente e o papel do Psol é buscar inclusão social para que o povo negro da Bahia esteja no mercado de trabalho e esteja com dignidade”, disse.

De Alagoinhas, o candidato a braço direito da governadoria já concorreu ao cargo de vice-governador em 2014, na chapa com Marcos Mendes (Psol), a deputado federal, em 2018 e foi presidente do Psol na Bahia.

Na ocasião, a federação ainda oficializou a candidatura coletiva ao Senado de Tâmara Azevedo. Ela representa a chapa que tem como co-senadores Zem Costa e Professor Mar. Outros 40 candidatos a deputado federal e 57 a deputado estadual também foram aprovados.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo