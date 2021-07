Feira: 6 bares fechados e 2 notificados por desrespeitarem toque de recolher

Seis bares fechados e outros dois estabelecimentos - Arena Senador e Prainha - notificados. Este foi o saldo da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), que ocorreu em Feira de Santana, entre sexta-feira (16) e domingo (18), fechou ). Os estabelecimentos foram alvos da operação por descumprirem o horário de funcionamento estabelecido no decreto municipal – Toque de Recolher (0h às 5h).

O relatório da FPI aponta ainda que o bar Alambique, no Ville Gourmet, foi notificado por superlotação. Uma festa foi encerrada numa chácara, no distrito de Humildes. Mais 19 estabelecimentos, entre quiosques, barracas e trailers, foram orientados a respeito das medidas de segurança contra o avanço do coronavírus.

Também no final de semana, a operação Feira Quer Silêncio resultou em cinco apreensões de equipamentos sonoros e 46 abordagens, sendo seis em veículos e 40 a pessoas. As ocorrências de poluição sonora foram três em automóveis, uma em residência e outra comercial.