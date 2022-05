Feira Agroecológica da Ufba retorna às atividades na próxima sexta (7)

A Feira Agroecológica da Universidade Federal da Bahia (Ufba) retorna à as atividades na manhã da próxima sexta-feira (6), a partir das 7 horas, na Praça das Artes do campus de Ondina. A feira teve sua primeira edição em fevereiro de 2016, funcionando ininterruptamente, sempre das 7h às 13 horas, mas parou em março de 2020, quando as atividades presenciais da universidade foram suspensas, por conta da pandemia do coronavírus.

Em sua retomada, Feira Agroecológica cumprirá integralmente o Protocolo de Biossegurança da COVID, devidamente aprovado pelo Comitê de Biossegurança COVID 19 da Universidade Federal da Bahia, visando a assegurar a saúde de todos nesse ambiente de conhecimento, criação, cultura e bem-estar.

A FA leva para a Universidade alimentos que são produzidos sem uso de agrotóxicos. Não se trata de uma feira comum, já que está ligada a um Componente Curricular e a uma Ação Curricular em Comunidade e Sociedade, coordenada pela professora Josanidia Santana Lima, que leciona Agroecologia.

Portanto, diz a professora, “não é um simples local de comercialização, mas sim o elo final de uma cadeia mais ampla de compromissos assumidos com estudantes, a academia como um todo, agricultores e consumidores”. A Feira Agroecológica da UFBA, acrescenta a professora, “é acima de tudo uma grande sala de aula em espaço aberto, que traz um verdadeiro diálogo entre a academia e os saberes populares, que mergulham no universo da Agroecologia”. A Agroecologia compreende fundamentos que norteiam a produção de alimentos baseada na sustentabilidade ecológica, social e econômica.

O projeto teve início com seis alunos inscritos e nos anos seguintes foi tomando proporções maiores, chegando a registrar sessenta estudantes matriculados e a participação de projetos de outros docentes. Neste retorno em maio, o Componente Curricular BIOD08, que também é uma ACCS - Atividade Curricular em Comunidade e Sociedade- oferecido pelo Instituto de Biologia, conta com a participação de 45 estudantes dedicados e interessados na conceituação e princípios da Agroecologia. Em especial, estes jovens se interessam pela convivência, troca de saberes e oportunidade de vivenciar o alimento em todas as suas etapas de produção, até chegar ao consumidor final.

Na feira, a comercialização dos alimentos saudáveis e produtos agroecológicos, que é feita diretamente pelos produtores, é acompanhada por atividades diversas, com a participação de professores, estudantes, agricultores e consumidores, como o bate papo agroecológico, a prática da yoga, meditação, oficinas de alimentos, práticas integrativas e complementares de saúde - Escuta Sensível, Reflexologia Podal, Aromoterapia, entre outros - e o momento cultural, com música ao vivo, que atrai diversos artistas.