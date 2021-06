Feira: bombeiros controlam incêndio em caminhão carregado com tanques de PVC

Equipes do 2° Grupamento de Bombeiros Militar (2°GBM/Feira de Santana) debelaram, na manhã deste domingo (27), um incêndio num caminhão-baú carregado de tanques de PVC. O veículo estava em uma oficina no Loteamento Quintas do Sol, próximo à Avenida Fraga Maia. Ninguém ficou ferido e a causa do fogo ainda é desconhecida.

O incêndio atingiu a carroceria e carga do caminhão, mas um microônibus e outro caminhão, além de pneus e pinturas de mais três veículos que estavam estacionados próximos. Duas viaturas de combate a incêndio atuaram na ocorrência.

(Foto: Sargento BM Adailton Dantas/Divulgação)

(Foto: Sargento BM Adailton Dantas/Divulgação)

Pessoas que passavam pelo local visualizaram as chamas e acionaram os bombeiros militares. Caso perceba algum princípio de incêndio, o cidadão deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros Militar através da central 193. As informações são da Ascom do CBM-BA.