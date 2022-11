Feira da Franquia oferece oportunidades de negócios através do sistema franchising 

Apostar em uma franquia é hoje um dos caminhos mais seguros para quem deseja ter seu próprio negócio. Somente no primeiro semestre de 2022, o setor cresceu 12,9%, comparando ao mesmo período do ano anterior, o que representa aumento de receita de R$ 81,02 bilhões para R$ 91,43 bilhões. As informações foram apresentadas durante a 20ª convenção da Associação Brasileira de Franchising (ABF), realizada na Ilha de Comandatuba - Bahia, em outubro.

O bom momento do setor já é um convite e um grande incentivo para empreendedores participarem da Feira da Franquia, que será realizada em Salvador, no G1 do Shopping Bela Vista, entre os dias 17 e 19 deste mês. O público poderá conhecer de perto mais de 100 franquias, muitas já consagradas na Bahia e em todo o Nordeste, como Cacau Show, Chiquinho Sorvetes e Instituto Embelleze.

As opções são de diversos segmentos, incluindo alimentação, sorveteria, cosméticos e perfumaria, saúde, estética, construção civil, educação, odontologia e muitos outros. São diferentes modelos de negócios, que contemplam oportunidades de investimentos que variam entre R$ 10 mil a R$ 1 milhão.

Evento trará especialistas em franchising para ministrar palestras sobre empreendedorismo

Além de negócios e networking, o evento também vai gerar informação. Para isso foi definida uma programação de palestras sobre empreendedorismo que contarão com renomados especialistas em franchising.

“O Banco do Nordeste também é presença confirmada e trará opções de crédito para quem deseja ter um negócio próprio, ter a sua franquia, com a possibilidade de financiar até 100%. A grande vantagem é que o visitante poderá conversar e tirar as dúvidas diretamente com gestores da marca, o que facilita muito a negociação”, afirma Arvid Auras, organizador da feira.

Áreas de destaque

Depois de mais de dois anos de pandemia as pessoas voltaram a investir em seus cuidados estéticos, de bem-estar e beleza de maneira adequada, o que levou a uma maior procura por serviços e, automaticamente, fez surgir novas possibilidades para a área. A prova disso, é que a Feira da Franquia apresenta muitas opções em clínicas odontológicas, de vacinação, oftalmologia, estética, além de academias e spa. Inclusive, uma das palestras será focada especificamente neste segmento. Outras áreas que apresentam maiores demandas são de saúde e alimentação, seguidas de hotelaria e turismo, moda e casa e construção.

Segmento de franquias está em expansão no Brasil

O sucesso e o crescimento do setor se dá, principalmente, por oferecer ao empreendedor um modelo de negócio já validado, com manuais e protocolos testados de funcionamento operacional, comercial, financeiro e de comunicação, o que são consideradas garantias, sobretudo, para momentos de oscilações econômicas e para quem está começando um negócio próprio pela primeira vez.

A escolha de Salvador para sediar o evento, segundo Arvid, foi pautada no potencial econômico da cidade. É uma capital estratégica para as empresas que projetam expansão e encontram aqui uma porta de entrada para o Nordeste. “Salvador é uma das principais referências comerciais do Nordeste e do Brasil. Além do turismo, tem um cenário de indústria e comércio muito grande. Está repleta de estabelecimentos comerciais fantásticos entre shopping centers e centros comerciais, fora a força do comércio de rua”, destaca.

Empresas baianas visam expandir no Norte-Nordeste

Uma das grandes novidades da Feira da Franquia será o lançamento nacional da franquia da empresa O Rei da Obra, que acontecerá no dia 18, às 19h. A marca baiana, que é referência na venda e locação de máquinas e andaimes, existe há oito anos e agora vive um momento de expansão. O foco é crescer no Norte e Nordeste e depois conquistar outros mercados do Sul e Sudeste.

Por isso fazer o lançamento nacional de O Rei da Obra nesta feira é muito estratégico, na opinião do seu fundador, o engenheiro Delson Junior.

“A importância de uma feira como essa no Nordeste é dar evidência às marcas locais que querem expandir, já que as grandes feiras eram realizadas no Sul e no Sudeste. Este evento vem para fazer a inclusão de empresas nordestinas no segmento de franquias”.

Na locadora O Rei da Obra, o construtor conta com soluções em todas as etapas de logísticas, compra e aluguel de equipamentos para a construção civil. Para tornar a franquia da marca atrativa e rentável para o empreendedor, a empresa estruturou um modelo de negócio a partir de um estudo minucioso sobre o comportamento do pequeno e médio construtor, o que garante oferta de serviços mais adequadas.

Também foi criada uma estrutura na qual o franqueado não vai se preocupar com a parte burocrática de aluguel e treinamento em obra para uso de equipamentos. “Isso é um diferencial”, salienta Delson Júnior. Com a expansão, a marca prevê crescimento de faturamento anual, passando de R$ 4,5 milhões, em 2022, para R$ 50 milhões, em 2024.

Fast food 100% natural

Quem pensa em investir em uma franquia de alimentação saudável pode conhecer a marca Carambola, durante a Feira da Franquia. Esta é uma opção para atender a um público cada vez mais exigente e cuidadoso com o que consome. Como um lanche saudável nem sempre está disponível em shoppings centers, por exemplo, a proposta da marca que oferece sucos da fruta e alimentos 100% naturais tem tudo para atender à demanda e ser um negócio com retorno de investimento.

Participar da feira é uma maneira de mostrar essas vantagens aos empreendedores.

“Um evento desta magnitude só vem a beneficiar tanto aquelas pessoas que estão à procura de um investimento e a realização de um sonho, bem como as marcas franqueadoras, pois dá a estas a oportunidade de apresentar seus propósitos e o posicionamento da marca ao mercado. Ou seja, é um grande elo facilitador para a concretização de uma parceria de sucesso”, assegura Adriana Pereira Santos, CEO e proprietária da marca Carambola.

Com a proposta do fast food saudável para se inserir em meio à atribulada vida moderna das pessoas, com qualidade e preço justo, a Carambola Franquia oferece uma estrutura sólida, de excelência na prestação de serviço e credibilidade. Sustentada por essas bases, a marca tornou-se franqueadora em 2021 e tem projeto de expansão já vigente, com intensificação para 2023. “Corroborando com estudos da ABF que mostram este crescimento exponencial em meio ao cenário de melhora econômica do país, hoje já temos um franqueado consolidado e várias propostas em andamento de análise de ponto para abertura de operação”, afirma Adriana.

Serviço:

O que: Feira da Franquia

Onde: Piso G1 do Shopping Bela Vista, acesso ao lado do SAC

Quando: De 17 a 19/11, das 14h às 20h

Passaporte: R$ 30. Dá acesso aos três dias de evento e pode ser adquirido pelo Sympla.

Acesse também o site oficial da Feira da Franquia: www.feiradafranquia.com.br.



