Feira de adoção de cães e gatos acontece neste sábado no Salvador Norte

O Salvador Norte realiza no próximo sábado (30) uma feira de adoção de cães e gatos. O evento será realizado das 9h às 18h, com entrada gratuita, no Piso L1. Essa é a oportunidade para quem quer ter um bichinho de estimação, pois a feira contará com cerca de 20 animais, entre filhotes e adultos.

No local, uma equipe de profissionais estará à disposição dos interessados para informar sobre a adoção e esclarecer dúvidas de alimentação e cuidados com os animais.

Segundo Patruska Barreiro, proprietária da instituição parceira da ação, a adoção de animais cresceu com a pandemia e a verticalização das moradias vem aumentando, principalmente, a preferência pelos felinos. “Hoje, a adoção de gatos chega a 60% do total”, explica.

Para adotar é necessário ter mais de 18 anos, levar documento de identidade, RG, CPF e comprovante de residência, além de assinar um termo de responsabilidade pelo animal escolhido.