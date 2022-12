Feira de negociações de dívidas da Serasa vai até sexta (23); veja como participar

O Feirão Serasa Limpa Nome chega ao fim nesta sexta-feira (23), trazendo a oportunidade para quem quer encerrar o ano sem pendências financeiras. São 267 empresas parceiras e descontos que chegam a 99% para quem quer renegociar as dívidas. É possível usar os canais oficiais digitais ou optar por presencialmente ir às agências dos Correios em todo país. Desde o início de novembro, mais de 4 milhões de consumidores já negociaram aproximadamente 7 milhões de dívidas.



De acordo com Aline Maciel, gerente da plataforma Serasa Limpa Nome, essa edição bateu recorde em volume de descontos e quantidade de acordos. “Aproveitamos esse momento significativo para os consumidores que recebem seu 13º salário ou que se organizaram durante os meses para reestabelecer sua saúde financeira. Já possibilitamos que mais de R$18 bilhões de descontos fossem concedidos na negociação das dívidas e nos emocionamos com milhares de histórias de superação”, afirma.



Como negociar as dívidas

Os consumidores que buscam renegociar suas dívidas no Feirão Serasa Limpa Nome podem acessar os canais abaixo:

• Site: http://www.serasalimpanome.com.br

• App Serasa no Google Play e App Store

• Ligação gratuita 0800 591 1222

• WhatsApp 11 99575–2096

• Agências dos Correios, com as mesmas condições mediante o pagamento de uma taxa de R$3,60.