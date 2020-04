Feira de Santana autoriza abertura de parte do comércio e até de motéis; veja lista

A prefeitura de Feira de Santana anunciou nesta quarta-feira (15) algumas mudanças no funcionamento da cidade. Entre as decisões, existe uma flexibilidade para que o comércio não fique totalmente fechado, o que impacta diretamente na economia do município.

Em novo decreto, o prefeito Colbert Martins Filho autoriza o funcionamento de empresas do comércio, de serviços, indústrias e outros estabelecimentos considerados essenciais e que representem baixo risco em relação ao contágio (ver lista abaixo). Entre os estabelecimentos autorizados, estão açougues, supermercados, motéis, borracharias, madeireiras e lojas de ração.

Além disso, o prefeito anunciou também que vai reduzir o próprio salário em 20%, pelo período inicial de dois meses, e em 15% a remuneração dos seus secretários, pelo mesmo período. Em relação aos servidores em geral (exceto os da área de saúde e vinculados a outros serviços considerados essenciais), o corte será de 10%. O valor arrecadado, conforme o prefeito, será utilizado em ações voltadas para pessoas de maior vulnerabilidade social no município.

"Sabemos que o valor não é expressivo, mas se trata de uma demonstração de solidariedade. Um pequeno sacrifício, em momento extremamente delicado para os mais pobres da nossa população", diz o prefeito.

Veja o que pode funcionar em Feira de Santana: