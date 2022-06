Feira de Santana: criança de 3 anos morre e irmão fica em estado grave após incêndio

Uma criança de 3 anos morreu carbonizada após a casa onde ele morava ter pegado fogo na tarde desta sexta-feira (17). O menino, identificado como Hugo Santos Castor Daltro, morava no bairro Campo Limpo, em Feira de Santana.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, populares acionaram os bombeiros, mas, quando as equipes chegaram ao local, as chamas já haviam sido controladas. Os profissionais fizeram o rescaldo e dizem ainda não saber o que ocasionou o incêndio.

Como a criança estava em casa na companhia do irmão de 9 anos, vizinhos acionaram, além dos bombeiros, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. No local, os profissionais de saúde constataram o óbito do caçula e levaram o outro garoto para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA).

Em entrevista ao Acorda Cidade, o delegado André Ribeiro, responsável por acompanhar o caso, informou que o garoto socorrido ficou gravemente ferido. A polícia apura se havia algum adulto no imóvel na hora do incêndio e, caso não, o porquê das crianças terem sido deixadas sozinhas.