Feira de Santana divulga lista de aprovados do Reda; veja

A Prefeitura de Feira de Santana divulgou nesta terça-feira (17) mais uma lista de aprovados no Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). A relação é válida para cadastro de reserva e é referente ao processo seletivo 001/2019, para curso de formação destinado às atividades do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Os candidatos cujos nomes estão na lista devem comparecer até a próxima segunda-feira (23) ao anexo da Igreja do Avivamento Bíblico, av. Senhor dos Passos, 26, Centro, em Feira de Santana, das 9h às 11h e das 14h às 16h. No local, deverá ser entregue a documentação obrigatória para matrícula no curso de formação.

As vagas são para técnico em nível superior nas áreas de Serviço Social, Psicologia, Pedagogia, Educador Social, Economia, Contabilidade, além de motorista (nível médio), sob Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). Todas as vagas são destinadas exclusivamente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedeso).