Feira de Santana está com estoque zerado de vacina contra a gripe

A Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana, informou, nesta segunda-feira (3), que o estoque de vacinas contra a gripe influenza acabou no município. Até agora, mais de 180 mil pessoas foram imunizadas contra a doença. Mas, para continuar a campanha de imunização, a Secretaria informou que depende de um novo lote.

Em dezembro do ano passado, o setor de Imunização do município havia divulgado o déficit no número de vacinas, por isso, passou a priorizar a vacinação para crianças de seis meses até seis anos (11 meses e 21 dias) e de idosos a partir de 60 anos. Mais 6 mil pessoas receberam a vacina contra a gripe, até o fim do estoque, durante a campanha "Natal sem gripe".

Agora, a chegada da nova remessa depende do repasse do Governo Federal, que ainda não tem previsão de quando o envio das próximas doses do imunizante será entregue ao Programa de Imunização de Feira.

Procurados, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e o Ministério da Saúde ainda não responderam.

