Feira de Santana: fiscalização encerra festas com aglomeração em bares

Prepostos da Prefeitura de Feira de Santana, no sertão baiano, encerraram duas festas que ocorriam no bar Tanque Cheio, na rua Marechal Castelo Branco, e o bar Alambique, no Ville Gourmet, localizado na avenida João Durval Carneiro, uma das principais da segunda maior cidade da Bahia, no último final de semana.

Os membros da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) identificaram que os organizadores descumpriram as medidas de segurança contra a covid-19, ultrapassando o limite permitido de pessoas dentro dos estabelecimentos. As festas foram encerradas e os clientes dispersados.



"Vale destacar que esta é a quarta vez que o bar Alambique recebe a fiscalização da Prefeitura. Em outras duas oportunidades o estabelecimento foi notificado", comenta nota da prefeitura.



Além do encerramento dos eventos, os fiscais também apreenderam um aparelho de som em um bar, localizado na Estrada do Besouro, no bairro Pedra Ferrada. O estabelecimento funciona numa chácara e não possui nome. Os clientes que estavam no local também foram dispersados.