Feira de Santana libera eventos com até 500 pessoas e com vendas de ingressos

A cidade de Feira de Santana vai poder receber eventos sociais com até 500 pessoas. Com este público, podem ser realizados shows, casamentos, aniversários, entre outros, com a realização das 10h às 02, desde que observado o limite máximo do local. A autorização foi publicada em um decreto municipal nessa quarta-feira (11).

A prefeitura também liberou a realização de eventos particulares com venda de ingressos, mas com público máximo de 100 pessoas. Para participar desses eventos, será obrigatória a apresentação de cartão de vacina, com pelo menos primeira dose aplicada.

Segundo decreto municipal, os ingressos devem ser vendidos, preferencialmente, online. Já a venda física será realizada com o uso de totens de álcool 70% ao lado de cada bilheteria e com separação através de barreiras físicas entre os trabalhadores, que deverão estar usando máscaras e face shield (escudo).

O decreto determina também que a organização do evento encaminhará a lista dos participantes do evento para a Secretaria Municipal de Saúde, para possibilitar o monitoramento da infecção prévia e posterior dos participantes. Os locais de eventos também devem ter mesas e cadeiras, com distanciamento entre elas.

Na entrada do evento, deve ser realizada a medição de temperatura do público. Caso o resultado da aferição seja igual ou superior a 37ºC, este deverá ser impedido de ingressar no local.

A prefeitura determina ainda que a organização garanta a presença de funcionários para constantemente realizarem a limpeza do espaço e das superfícies, bem como oferecer ao público espaços para higiene pessoal com sabão, álcool em gel 70% e tapetes higienizadores. No local do evento, devem ser afixadas as instruções sobre a forma correta de higienização das mãos, da importância do uso de máscara, inclusive através de mensagens sonoras.

O decreto municipal também permite que bares e restaurantes tenham música ao vivo com até quatro artistas.