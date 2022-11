Feira de Santana não registra óbitos por covid-19 desde o final de setembro

Em Feira de Santana, não há registro de óbitos por covid-19 há 37 dias. O último ocorreu no dia 27 de setembro. Entre janeiro e outubro deste ano, foram contabilizadas 87 mortes. Nesse mesmo período, em 2021, foram 604 - a redução é de 85,5%. O balanço é da Secretaria Municipal de Saúde.

Conforme o boletim epidemiológico divulgado na quarta-feira, 02, há sete pacientes em isolamento domiciliar, desses apenas um aguarda o resultado do Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia-LACEN. Não há registro de pessoas internadas com complicações graves da doença no município.

Vale destacar que os dados são inseridos conforme a ficha de notificação, atestado de óbito, investigação do mesmo e resultado positivo do exame que chegam à Vigilância Epidemiológica (VIEP).

LOCAIS DE TESTAGEM

Pessoas com sintomas gripais ou da Covid devem procurar as unidades de saúde de seu bairro de abrangência para fazer o teste de antígeno- que colhe amostra nasal e apresenta resultado em menos de 20 minutos. O exame é realizado de segunda a sexta-feira.

Também é possível realizar o RT-PCR (resultado em alguns dias) e o teste de antígeno (resultado imediato) nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e policlínicas municipais. O serviço é disponibilizado gratuitamente todos os dias, das 7h às 19h.