Feira de Santana registra 1,1 mil casos de covid-19 apenas em junho

A cidade de Feira de Santana registrou 1.117 casos de covid-19 no mês de junho. Essa é a maior quantidade registrada desde abril, quando a média de exames positivos era quatro por dia.



Apesar do aumento significativo de casos na cidade, não houve registro de mortes no mês das festas juninas. Atualmente, cinco pessoas estão internadas por complicações da doença no município, de acordo com o último boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde.



De acordo com os dados do painel epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), Feira tem uma taxa de letalidade de 1,68%, enquanto o índice em Salvador é de 2,86%.



Diante do aumento de casos, a prefeitura tem intensificado as testagens, para coibir a proliferação do vírus no município. A orientação para quem apresentar sintomas gripais é procurar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) ou uma das sete policlínicas municipais para fazer o exame RT-PCR. O serviço é disponibilizado gratuitamente todos os dias, das 7h às 19h.



Já nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs) são realizados o teste de antígeno - também colhe amostra nasal. O resultado é entregue em 15 minutos.