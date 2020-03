Feira de Santana registra 5° caso de coronavírus; são 9 na Bahia

A cidade de Feira de Santana registrou o quinto caso de coronavírus na tarde deste domingo (15). De acordo com a prefeitura do município, a vítima é uma mulher, de 50 anos, que viajou recentemente para Houston e Nova York, nos EUA. Ela chegou da viagem apresentando sintomas, procurou assistência imediatamente e se isolou até sair o resultado. O marido dela, que a acompanhou na viagem, foi examinado, e não contraiu o vírus.

Os dois testes foram conduzidos pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen), que neste domingo já havia confirmado o oitavo caso na Bahia. O paciente é um homem de 49 anos, que mora em Salvador, e que esteve na Alemanha e na Espanha.

De acordo com o Comitê Gestor Municipal de Ações de Controle ao Coronavírus, a paciente de Feira de Santana encontra-se em quarentena domiciliar sob monitoramento da Secretaria de Saúde. O estado de saúde é estável, e por isso não requer tratamento em uma unidade hospitalar. A notificação e monitoramento de pessoas com as quais a mulher esteve contato antes do diagnóstico estão sendo feitos pela Vigilância Epidemiológica.

De acordo com o secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, “até o momento, todos os casos confirmados no estado foram importados ou possuem transmissão familiar, o que é uma situação diferente da encontrada em São Paulo, onde já existe transmissão comunitária, assim chamada quando as equipes de vigilância não conseguem mais mapear a cadeia de infecção, não sabendo quem foi o primeiro paciente responsável pela contaminação dos demais”, afirma.

Feira de Santana

A Secretaria de Saúde do Município reforça o apelo a pessoas que viajaram a países ou estados onde já existe transmissão. Todas devem entrar em contato com a Vigilância Epidemiológica, no prazo máximo de 14 dias após o retorno. Estão disponíveis os telefones 3612-6639, 3612-6613 ou 3612-6607.

Durante a noite, finais de semana e feriados, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município localizada no bairro Mangabeira está disponível para atendimento. Basta passar nas informações através dos números (75) 9 8150-3347, (75) 9 8170-9460.