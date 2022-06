Feira de Santana registra aumento de quase 20% dos casos de covid-19 em dez dias

Os casos da covid-19 continuam aumentando em Feira de Santana. Nos dez primeiros dias deste mês de junho foram registrados 56 exames positivos, contra 47 do mesmo período em maio, o que representa um aumento de 19%. Os dados levam em consideração as datas em que efetivamente ocorreram os resultados dos exames.

Segundo a Prefeitura, o balanço também aponta que durante o mesmo período houve um aumento na ocupação de leitos. Atualmente, quatro pacientes com complicações da doença estão hospitalizados no município. "O quantitativo é um sinal de alerta, uma vez que nos últimos meses a taxa de internamento estava zerada", diz a gestão municipal.

Para evitar um novo surto de casos, a Secretaria Municipal de Saúde orienta que a população compareça aos postos de vacinação para receber a dose de reforço – que está com índices abaixo da média. O imunizante é essencial para manter a pandemia sob controle.

Toque de recolher

A prefeitura de Serra Dourada, no Oeste do estado, decretou toque de recolher no município por 30 dias, a partir deste sábado (11). A medida envolve todo o período dos festejos juninos, inclusive a noite de São João. Todos os eventos festivos estão proibidos no município, seja de caráter público ou privado.

De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial do município da última sexta-feira (10), o toque de recolher vale da 0h às 5h, em toda a cidade. Segundo a prefeitura, a medida foi motivada pelo aumento das notificações de covid-19 na cidade. No boletim epidemiológico de sexta, o município de 17 mil habitantes tinha 57 casos ativos. Nos próximos 30 dias, também está proibida a emissão de alvarás para autorizar eventos; aqueles que já foram emitidos estão suspensos.