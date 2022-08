Feira de Santana registra redução de 89,5% dos casos da covid-19 em agosto

Feira de Santana registrou 612 casos confirmados da covid-19 em 24 dias de agosto. Em comparação ao mesmo período de julho foram registrados 5.832 casos. A redução é de 89,5%. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde.

Ainda conforme o balanço, as mortes provocadas pela doença também diminuíram. Em julho foram registradas sete mortes, enquanto em agosto nenhuma foi contabilizada – o balanço considera a data do óbito.

Na avaliação da coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carlita Correia, após um aumento de casos em julho, os índices de contaminação estão controlados no município.

“Observamos que uma parte da população manteve os hábitos de prevenção, como o uso da máscara em locais com grande fluxo de pessoas. O avanço da vacina também influenciou na redução. É importante que aqueles que estão com doses atrasadas procurem as unidades de saúde para reforçar a proteção contra a doença”, orienta a coordenadora.

Locais de testagem

De segunda a sexta-feira, todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) fazem o teste de antígeno. O atendimento é por ordem de chegada.

Nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e policlínicas municipais são feitos os exame RT-PCR e o teste de antígeno. O serviço é disponibilizado gratuitamente todos os dias, das 7h às 19h.