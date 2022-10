Feira de Santana: registros de acidentes de trabalho aumentam em 267% este ano

Os números de acidentes de trabalho registrados este ano em Feira de Santana já são 267% maiores que em 2021, conforme dados do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest). Somente entre janeiro e setembro deste ano já foram 250 notificações contabilizadas pelo órgão da Secretaria Municipal de Saúde, contra 68 em todo o ano passado.

De acordo com Verena Liberal, coordenadora do Cerest, o retorno às atividades presenciais após o período de pandemia e a mudança da legislação referente às notificações no âmbito nacional, que passa a incluir todas as situações de acidente de trabalho, influenciaram no aumento dos registros.

“O Cerest vem intensificando os monitoramentos e alertando as empresas sobre a importância de uma ambiente de trabalho seguro, com o objetivo de reduzir o risco à saúde dos trabalhadores. Sempre alertamos para ficarem atentos aos sinais que estão relacionados à saúde mental e a outras doenças”, explicou a coordenadora.

O órgão, vinculado à Prefeitura de Feira, fiscaliza ambientes de trabalho que podem oferecer risco e acidente. Além de promover ações de prevenção, com atividades educativas para a saúde dos trabalhadores.

A população pode contribuir com as fiscalizações do Cerest pelo número (75) 3623-7552, que também é vinculado ao WhatsApp, ou presencialmente na sede do órgão, que está localizada na Avenida Presidente Dutra, s/n, Capuchinhos. A denúncia pode ser feita de maneira anônima.