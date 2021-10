Feira de Santana retoma vacinação de adolescentes contra covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Feira de Santana anuncia a retomada da vacinação contra a covid-19 para o público de adolescentes entre 12 e 17 anos, nesta sexta-feira (08). O município também realizará a aplicação da segunda e terceira doses.

As doses serão administradas em todas as Unidades de Saúde da Família (USF), incluindo as vinculadas ao Programa Saúde na Hora, e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e no Shopping Popular Cidade das Compras.

Confira os grupos e locais de vacinação:

PRIMEIRA DOSE EM ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS

Adolescentes de 12 a 17 anos, com ou sem comorbidade, podem ser vacinados nas Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 16h e nas cinco Unidades de Saúde da Família, vinculadas ao Programa Saúde na Hora, que funcionam das 8h às 21h.



Também haverá vacinação para esse público nas Unidades de Saúde da Família: Campo Limpo II, George Américo III e IV, Campo Limpo IV, Fraternidade I e II, Corredor dos Araçás, Rua Nova II, III e IV, Homero Figueiredo, Asa Branca II, Expansão I, Feira X- V, Conceição II, Sítio Novo, Pedra do Descanso, Tomba II, Panorama III, Queimadinha IV e V, Tanque da Nação, Aviário I e II. Nesses locais, a imunização será das 8h às 16h.

É obrigatório que o jovem esteja acompanhado de um adulto responsável, apresente cartão de vacinação (caso possua), RG, cartão do SUS e comprovante de residência.

O adolescente tem que ter 12 anos completos, não sendo possível vacinar quem ainda não completou a idade recomendada pelo Ministério da Saúde.

MAIORES DE 18 ANOS (NASCIDOS ATÉ 8 DE OUTUBRO DE 2003), GESTANTES E PUÉRPERAS (ATÉ 45 DIAS PÓS-PARTO)

A vacinação para esse público acontece nas USF (da sede e do distrito) e no Shopping Popular Cidade das Compras, das 8h às 16h. É obrigatório apresentar RG, CPF e comprovante de residência no nome da pessoa a ser vacinada, de pai, mãe ou com alguma comprovação de vínculo. Se for aluguel, um documento que comprove a locação.

É exigido para as puérperas e gestantes uma prescrição médica após avaliação individualizada de risco e benefícios.

SEGUNDA DOSE CORONAVAC E ASTRAZENECA/OXFORD

A vacinação das pessoas que estão no período recomendado para aplicação na segunda dose, acontece nas USF (da sede e do distrito) e no Shopping Popular Cidade das Compras, das 8h às 16h. É obrigatório apresentar o cartão de vacina com a comprovação da primeira dose, RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

SEGUNDA DOSE PFIZER PARA APRAZAMENTO ATÉ 22 DE OUTUBRO

A segunda dose da vacina Pfizer será aplicada nas UBS, das 8h às 16h, e nas Unidades de Saúde da Família vinculadas ao Programa Saúde na Hora, das 8h às 21h. Unidades de Saúde da Família Campo Limpo II, George Américo III e IV, Campo Limpo IV, Fraternidade I e II, Corredor dos Araçás, Rua Nova II, III e IV, Homero Figueiredo, Asa Branca II, Expansão I, Feira X- V, Conceição II, Sítio Novo, Pedra do Descanso, Tomba II, Panorama III, Queimadinha IV e V, Tanque da Nação, Aviário I e II. Nesses locais, a imunização será das 8h às 16h.

O imunizante é destinado às pessoas que têm o prazo de aplicação da segunda dose até o dia 22 de outubro. Vale salientar que não será possível antecipar a vacinação para além desta data. Somente aqueles que estão no período recomendado, de acordo com a caderneta de vacinação, poderão receber a segunda dose. É obrigatório levar o cartão de vacina com a comprovação da primeira dose, RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

DOSE DE REFORÇO PARA IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS E PACIENTES IMUNOSSUPRIMIDOS

A dose de reforço para pessoas maiores de 60 anos, que receberam a segunda dose há mais de 6 meses e em pacientes imunossuprimidos (transplantados, em quimioterapia, hemodiálise, HIV e outros), que tenham recebido a segunda dose há mais de 28 dias, será aplicada no Shopping Popular Cidade das Compras, das 8h às 16h.