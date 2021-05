Feira de Santana: rodoviários fazem 'Operação Tartaruga' a partir desta sexta

O Sindicato dos Rodoviários de Feira de Santana anunciou, nesta quinta-feira (20), que a partir desta sexta (21), os trabalhadores do transporte público da cidade farão uma "Operação Tartaruga", por falta de pagamento de parte dos salários. Com o ação, os ônibus devem circular com velocidade abaixo da indicada nas vias. As informações são do Acorda Cidade.



De acordo com o presidente do sindicato, Alberto Nery, o pagamento de parte dos salários deveria ser pago nesta quinta (20). A outra parte é paga no dia 5 de cada mês.



“Mais uma vez a empresa não pagou e fomos procurados por dois representantes da Rosa e São João, sobre a alegação de que não teriam como cumprir o compromisso e não tinham uma data específica para pagar o direito do trabalhador. Isso chega a ser desgastante, porque no mês passado chegamos a publicar um edital de greve e eles no outro dia efetuaram o pagamento”, disse Nery em entrevista ao Acorda Cidade.



O presidente do sindicato pediu que a Prefeitura de Feira de Santana se posicione diante do impasse e sugeriu até uma intervenção. “Ou até mesmo a prefeitura fazer uma intervenção, assumir o serviço alguém que tenha viabilidade econômica e garanta o direito do trabalhador”, avaliou.



No começo do mês, a categoria chegou a anunciar uma greve na ciade, também pela falta de pagamento da quinzena dos salários, que tinha previsão de ser paga no dia 5 e não foi cumprida. Após anúncio da paralisação, o pagamento foi feito.



Desde a última quarta (19), os ônibus urbanos estão circulando na cidade até 21h55, adequação ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de serviços na cidade. Aos domingos e feriados, o transporte público funciona até às 20h30.