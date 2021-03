Feira de Santana supera Banco Central e 'lança' nota de R$ 420

O Banco Central ainda está na nota de R$ 200, mas nas ruas da vanguardista Feira de Santana já está circulando uma cédula com o valor sugestivo de R$ 420.

Um vídeo com a nota, que é falsa e sem valor de troca, viralizou nas redes sociais.

Com número de série e até assinatura do BC, a 'verdinha' tem alguns detalhes curiosos: enquanto a fauna foi representada pelo bicho preguiça, a flora homenageou a maconha - entregando o tom de 'gastação' da cédula.

"A cidade de Feira de Santana é o diabo. Uma nota de 420 já saiu aqui. 'Ê minino da disgrama'. E o negócio não é falso, não", diz o narrador, que esbarrou com a cédula no "Bar de Pequeno", na região de Marajó.

Outras fake news

Essa não é a primeira história que comprova que Feira está na cabeceira do Brasil. Ainda no ramo monetário, no ano passado circularam por lá supostas notas de R$ 200 antes de serem lançadas oficialmente.

Também em 2020, as redes sociais se depararam com a notícia de que a vacina de Oxford estaria sendo vendida no Feiraguay. “Apesar de ainda estar em estudo e de não ter aprovação da Anvisa, alguns vendedores ambulantes já estão comercializando a vacina de Oxford contra o novo coronavírus, no Feiraguai, em Feira de Santana”, dizia o texto contido na imagem, que era uma montagem. O valor do produto seria R$ 220 a unidade - podendo ser pago com a nota de R$ 420 e recebendo a cédula falsa de R$ 200 de troco.