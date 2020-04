Feira de Santana tem primeira morte por coronavírus

Uma mulher natural de Feira de Santana morreu, neste sábado (18), no Hospital Couto Maia, em Salvador. A paciente tinha 82 anos e estava internada há duas semanas. Foi a primeira morte registrada no município, segundo Melissa Falcão, coordenadora do Comitê Municipal de Acompanhamento das Ações de Controle ao Coronavírus. A morte foi confirmada pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab). É o 38º óbito registrado no Bahia.

De acordo com a infectologista Melissa Falcão, a idosa apresentou piora no quadro de saúde nos últimos dois dias. Ela tinha histórico de doença vascular crônica e diabetes, de acordo com a Sesab.

Até então, a última morte havida sido de um homem de 73 anos, residente em Lauro de Freitas, com histórico de hipertensão e hipotireoidismo, e internado em um hospital particular em Salvador desde 22 de março. A morte foi notificada na última quinta (16).

Segundo o boletim mais recente da Sesab, divulgado às 17h desta sexta (17), a Bahia já tem 1.064 os infectados.