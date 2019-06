Feira de Santana terá arraiá com mais de 40 atrações

Famosa pela organização de grandes festas, como a Micareta de Feira e o Natal Encantando, o município de Feira de Santana, a 108 quilômetros de Salvador, não deixaria os festejos juninos de fora do seu calendário, mesmo com a crise econômica que tem afetado todos os segmentos produtivos do país. A programação do São João e São Pedro deste ano conta com 40 atrações em cinco distritos da princesinha do sertão: Maria Quitéria, Humildes, Tiquaruçu, Bonfim de Feira e Jaíba. Todos com distâncias entre 15 e 40 quilômetros do centro da cidade.

Para animar os festejos juninos, a grade de atrações conta com veteranos do forró, como Genival Lacerda, Adelmário Coelho, Luan Estilizado, Del Feliz e Trio Nordestino. Apesar dos nomes de peso, a programação também terá espaço para os pratos da casa. Cerca de 70% dos artistas que se apresentarão no Arraiá de Feria são locais, a exemplo de Beto Pitombo e Timbaúba.

No dia 23 de junho, o cantor Del Feliz irá se apresentar em Tiguaruçu (Foto: divulgação)

Tendo a sanfona como instrumento de referência da festa originalmente nordestina, a Prefeitura Municipal de Feira de Santana teve a preocupação de contratar bandas e artistas com repertórios de forró e seus derivados, a exemplo do baião, o xote e o xaxado.

“Nós estamos dando prioridade ao forró. Nossa grade tem pelo menos 99% de bandas tradicionais, como trios pé de serra. Logo no primeiro dia, na abertura do evento, teremos Genival Lacerda, artista da mesma geração de Luiz Gonzaga. A escolha por shows tradicionais do São João é uma opção do governo municipal por achar que é uma festa única e que a tradição deve ser mantida” ressalta Edson Borges, secretário de Cultura, Esporte e Lazer.

Tendo a sanfona como instrumento de referência, o governo municipal teve a preocupação de contratar bandas e artistas com repertórios de forró (Foto: Washington Nery)

Infraestrutura

Quem for curtir o Arraiá de Feira contará com equipes de saúde e segurança à disposição em todo entorno da festa. Com quedas expressivas na arrecadação de impostos por conta da crise econômica, o Governo Municipal reduziu em R$ 736 mil o investimento nos festejos juninos este ano, se comparada a edição passada. Mesmo assim, a Prefeitura de Feira de Santana está investindo no evento cerca de R$ 1,5 milhão, distribuídos em cachês das atrações contratadas e os custos operacionais com a estrutura da festa.

“Em relação a estrutura da festa, o recurso foi utilizado em montagem de palco, decoração, estrutura de postos de saúde e segurança, além das despesas com a própria equipe medica, pessoal da segurança desarmada, mão de obra temporária, limpeza, iluminação, alimentação da polícia militar, geradores, e entre outros” garante Edson Borges.

Como parte das medidas de redução de custos, a festa foi reduzida em um dia. Em todos os distritos, não terão as noites de sexta-feira. Neste formato, o São João e o São Pedro, respectivamente, serão comemorados nos dias 22 e 23, e nos dias 28 e 29 de junho.

Prefeitura de Feira de Santana investiu em infraestrutura e bandas de forró (Foto: Washington Nery)

São José

O São João de São José, como era conhecido o distrito Maria Quitéria, a cerca de20 quilômetros do centro de Feira de Santana, foi esticado. Por lá, a programação teve mudança e agora cada dia de festa contará com cinco atrações. Antes, a grade contava com quatro shows. No sábado (22), a atração principal é o sertanejo universitário do grupo Seu Maxixe. No mesmo dia, o público irá curtir ainda a banda Os Meninos de Seu Zé e os cantores Cezinha dos Olhos D’água, Genival Lacerda e Canindé.

Outro nome anunciado pela Prefeitura de Feira de Santana foi o cantor Luan Estilizado, que se apresentará no domingo (23). O paraibano prodígio lançou seu primeiro CD aos 11 anos de idade e já dividiu palco com grandes artistas do forró, como as bandas Cavaleiros do forró, Aviões do forró e Garota safada. Além dele, é atração no mesmo dia os cantores Beto Pitombo, Walkyria, Lara Amélia e Vaqueirama.

Tiquaruçu

A tradição junina deve marcar também a programação do Arraiá de Feira no distrito de Tiquaruçu, a cerca de 35 quilômetros do centro da cidade. Com 45 anos de existência, sendo o terceiro trio de forró mais tradicional do Brasil, Os Bambas do Nordeste é atração confirmada para o sábado (22). Com a nova formação, essa será o trio é formado pelo Baio do Acordeon, Carlos Mattheus (triângulo e vocal) e Vivaldo Oliveira (zabumba e vocal). Eles prometem um repertório com sucessos de toda carreira, como as músicas Mulher Teimosa, Lembrança De Um Beijo, Aproveita Gente, A Vida de Um Viajante, Xote Ecológico e Pra Você Voltar Para Mim. “Terá muito forró tradicional e muita alegria”, afirmou o vocalista Carlos Matheus.

Ainda no dia 22, quem for passar o São João em Tiquaruçu, vai poder se divertir ao som de Zé Araújo, Dr. Ed e Calango Tião. Já no domingo (23), as atrações são Adelino Alves, Del Feliz, Pé de Cerka e Ró da Vaquejada.

O monumento "Eu amo Feira" entrou no clima de São João (Foto: Luis Troina)

Eu amo Feira

Tudo em Feira de Santana está em clima de São João. Até o monumento “Eu amo Feira”, localizado no cruzamento entres as avenidas Getúlio Vargas e Maria Quitéria, foi decorado para os festejos juninos. O coração que fica no meio da frase ganhou um chapéu de palha, tradicionalmente usado pelos sertanejos, e nas letras foram costurados o tradicional remendo colorido, usados em trajes típicos das festas regionais.

A programação completa do Arraiá de Feira você confere no site: www.feiradesantana.ba.gov.br/arraiadefeira/

