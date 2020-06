Feira de Santana terá fiscalização mais intensa em três bairros neste fim de semana

Três bairros de Feira de Santana terão as medidas restritivas intensificadas neste fim de semana. A ação, que integra a Operação Viva a Vida, acontecerá nas regiões do Tomba, Jardim Cruzeiro e Brasília, escolhidas por terem registrado maior aumento no número de casos de infecção pelo novo coronavírus. O objetivo da Prefeitura de Feira é garantir o cumprimento dos decretos municipais e impedir o avanço da covid-19.

A operação, com ações de várias secretarias municipais e apoio da Polícia Militar, vai fiscalizar estabelecimentos comerciais que não estão autorizados a funcionar, além de proibir eventos que geram aglomerações. Também será feita medição de temperatura e a realização de testes rápidos e higienização de locais mais frequentados pela população.

No fim de semana anterior, a iniciativa aconteceu nos bairros do Tomba, Sim e Mangabeira. Nestas localidades, foram realizados 1.520 testes rápidos. Deles, apenas 56 tiveram resultado positivo. Até a última terça-feira (9), o município tinha 1.099 casos confirmados da doença, com 20 mortes.

Além dessa operação, a Prefeitura de Feira de Santana faz há 20 dias, rotineiramente, a Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), que circula no centro e em bairros, interditando estabelecimentos não autorizados a funcionar. Durante esse período, já foram fechadas cerca de 700 casas comerciais, principalmente bares, restaurantes, pizzarias e academias.