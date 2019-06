Feira de Santana terá voo semanal para Recife a partir de agosto

Segunda maior cidade da Bahia, Feira de Santana terá um voo semanal para Recife - capital do estado de Pernambuco - operado pela Azul a partir de agosto. A operação, que acontecerá aos sábados, começa no dia 10 de agosto com aeronaves modelo Embraer, com capacidade para até 118 pessoas.

As partidas da capital pernambucana serão às 13h45 com chegada a Feira prevista para as 15h05. O retorno será às 15h35 com previsão de pouso no Recife às 16h55. Por enquanto, os voos ainda não estão disponíveis no site da companhia, que confirmou a nova rota e deve anunciar em breve os detalhes da operação.

No ano passado, o aeroporto de Feira teve 54 decolagens, com fluxo de 1,2 mil passageiros, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Em 2019, 600 pessoas passaram pelo terminal, que teve 24 decolagens.

No aeroporto de Salvador, os voos diários para Petrolina serão retomados a partir da próxima sexta-feira (14). A rota era feita pela Avianca, que entrou em processo de recuperação judicial e teve sua operação suspensa pela Anac.

Agora, o voo será operado pela Passaredo, com aeronaves ATR-72 de 68 assentos. As partidas de Salvador serão às 16h, com chegadas em Petrolina às 17h20. Já o retorno será às 17h45, chegando a Salvador às 19h05. As passagens podem ser adquiridas pelo site da Passaredo (www.voepassaredo.com.br) ou por meio de agentes de viagens.

“Além de Barreiras e Vitória da Conquista, a Passaredo passará a oferecer aos baianos ligações diárias entre Juazeiro e a capital do estado, beneficiando mais de 1,7 milhão de habitantes na região do Vale do São Francisco,” afirmou Graziella Delicato, Gerente de Negócios Aéreos do aeroporto da capital.