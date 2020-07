Feira de Santana: três bairros terão medidas mais restritivas neste final de semana

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB), determinou nesta quinta-feira (2) a suspensão das atividades econômicas nos bairros de Campo Limpo, George Américo, Morada das Árvores e condomínios Asa Branca, do programa Minha Casa Minha Vida. A medida, que tem validade entre sábado (4) domingo (5), visa combater o avanço do coronavírus nas localidades com índices mais preocupantes.

De acordo com a Prefeitura de Feira, serão instaladas barreiras sanitárias nos locais e itens de proteção contra a covid-19, como máscaras, serão distribuiídos nos locais. Além disso, os condomínios residenciais Asa Branca 1, 2, 3, 4 e 5 e a feira livre do George Américo serão desinfectados no final de semana. No período, será permitido apenas o funcionamento das farmácias. Supermercados e mercearias ficarão fechados.

“Estamos dando continuidade as intervenções que já aconteceram nos bairros Tomba, SIM, avenida Artemia Pires e distrito Jaíba. Pedimos a colaboração dos comerciantes, dos vendedores ambulantes e dos moradores para que não seja necessário enfrentar medidas mais drásticas adiante. A gente tem feito um esforço diário para salvar vidas e precisamos da colaboração de todos”, declarou Colbert.