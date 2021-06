Feira de Santana vacina pessoas de 44 anos a partir desta segunda

Feira de Santana, a cerca de 100Km de Salvador, começa a vacinar as pessoas com idade a partir de 44 anos ou que vão completar ainda este ano (nascidas em 1977), a partir desta segunda-feira (28). As gestantes e puérperas (com 45 dias após parto) também poderão receber a primeira dose da vacina contra a covid-19 na mesma data.

A aplicação acontecerá nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h às 17h, e na UniFTC, na Avenida Artêmia Pires, das 10h às 17h. No caso da UniFTC, a vacinação será escalonada: quem nasceu em 1976 deve buscar a unidade das 10h às 13h. Já os nascidos em 1977 devem comparecer entre 13h e 17h. Nas UBS a aplicação será por ordem de chegada.

Quem nasceu antes de 1977 e ainda não foi vacinado também pode buscar os postos de Feira na segunda-feira. Para receber a injeção, os documentos exigidos são: RG, CPF, comprovante de residência em nome da pessoa a ser vacinada, de pai ou mãe ou com alguma comprovação de vínculo. Caso a pessoa more de aluguel, deve apresentar documento que comprove a locação.

As gestantes e puérperas têm de levar uma prescrição médica realizada após avaliação individualizada de riscos e benefícios da imunização.