Feira de Santana vai receber mais de 5 mil doses de vacina contra covid-19, diz Sesab

Depois de não obter doses da 7ª remessa de vacinas contra Covid-19 na quarta-feira (10), Feira de Santana vai receber mais de 5 mil doses do imunizante, segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab). As vacinas da CoronaVac devem chegar ao município até sexta (12).



Ainda de acordo com a pasta, a cidade vai receber as vacinas porque resolveu os problemas com atualização do sistema de dados entre a tarde de quarta e a manhã desta quinta (11). Entretanto, até às 16h37 desta quinta, o vacinômetro do Governo do Estado apontava que a cidade só aplicou 65% do total de 31.679 primeiras doses recebidas.



Em reunião na terça (9), a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) definiu que apenas os municípios que tivessem utilizado 85% ou mais das primeiras doses da vacina contra a Covid-19 receberiam os imunizantes vindos na remessa que chegou ao Estado naquele dia.



De acordo com o Governo do Estado, ficou pactuado na reunião que 50% das doses desses municípios não elegíveis serão encaminhadas para as secretarias municipais de saúde que administraram 90% ou mais, para evitar interrupção da vacinação, e 50% serão direcionados para o Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição (CEADI) para envio aos municípios à medida em que forem atingindo a meta de 85%.



Apesar disso, Feira de Santana não vai ser punida porque, segundo a Sesab, a cidade se tornou elegível podendo receber todas as doses destinadas inicialmente ao município.



Nesta quinta, a prefeitura de Feira de Santana entrou com mandado de segurança na Justiça após o não recebimento de vacinas. Segundo a ação, a cidade solicita receber 5.900 doses da 7ª remessa de vacinas sob a pena de multa diária de R$ 200 mil.



A ação cita que o critério adotado pelo Governo do Estado da Bahia para redistribuir usa como base a população de cada município, por isso, Feira de Santana deveria receber mais de 5.900 doses.



“Nós acreditamos na palavra do Secretário da Saúde do Estado que afirmou para nosso secretário municipal que ia resolver o problema. Por isso, deixamos de protocolar o mandado ontem. Como até esse momento, não temos nenhuma ação positiva no sentido de entregar as vacinas de Feira, então, protocolamos o mandado nesta tarde”, explica o Procurador Geral do Município, Carlos Alberto Moura Pinho.



A prefeitura alega ainda ter aplicado, até quarta, 88,3% das vacinas recebidas e ter sofrido com uma falha no sistema, o que impediu a atualização da aplicação das vacinas.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro