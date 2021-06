Feira de Saúde e Cidadania disponibiliza serviços gratuitos em Serrinha 

No próximo dia 16 de junho, a partir das 9h, a Faculdade Pitágoras realiza em Serrinha a Feira de Saúde e Cidadania. Durante o evento serão ofertados, de forma gratuita, serviços de saúde, como a campanha para vacina contra a gripe para o público a ser vacinado, testes rápidos de HIV, Hepatite B e outras doenças sexualmente transmissíveis, medição da glicemia aferição da pressão arterial e outras atividades voltadas para o autocuidado, além de uma ação social, com a participação de representantes da Agricultura Familiar.



A professora Maria das Graças Cardoso Moura, Mestre em Educação e diretora da Pitágoras Feira de Santana, vai ministrar a palestra “Cuidar do Cuidador: um olhar para a saúde mental dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias”, completando a programação.



O evento conta com apoio da prefeitura da cidade, do Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN), e do Laboratório Estrela.



Serviço

O que: Feira de Saúde e Cidadania da Faculdade Pitágoras Serrinha

Quando: 16 de junho, a partir das 9h

Onde: Faculdade Pitágoras Serrinha - Avenida Getúlio Vargas, 1585 – Estação.

Quanto: Gratuito

Mais Informações: (75) 98111-2201 (WhatsApp).