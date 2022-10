Feira faz levantamento para analisar a situação dos venezuelanos que vivem na cidade

A prefeitura de Feira de Santana realizou um levantamento para identificar o número de venezuelanos que estão morando no município. O objetivo é assegurar para essas famílias em situação de vulnerabilidade o amparo socioassistencial. O trabalho foi em conjunto entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedeso) e o Ministério da Cidadania.

Atualmente sete famílias estão sendo atendidas pelo Cras (Centro de Referência de Assistência Social) da Mangabeira. Nesse diagnóstico foi identificado que todos eles são imigrantes indígenas. “O objetivo desse levantamento é para analisar a real situação deles e atendê-los dentro das suas necessidades básicas, com distribuição de alimentos, produtos de higiene pessoal, lençóis, colchões e redes”, afirma o titular de Desenvolvimento Social, Antônio Carlos Borges Júnior.

O secretário ainda afirma que a atuação é de forma planejada e em parceria com outras instituições para ofertar a assistência adequada e humanizada. Esse trabalho conta ainda com a participação dos Cras da Queimadinha e do Jardim Acácia. “Em novembro faremos um seminário estadual sobre imigrantes refugiados”, antecipa.