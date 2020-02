Feira: maqueiros raspam cabeça para apoiar crianças em tratamento contra câncer

Raspar a cabeça como um ato de amor e solidariedade. Foi essa a forma que um grupo de cinco maqueiros do Hospital Estadual da Criança (HEC) de Feira de Santana encontrou para fortalecer a campanha do Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantojuvenil, que ocorre neste sábado (15) e dar apoio às crianças que realizam tratamento oncológico no Centro de Oncologia Infantojuvenil (COI) na unidade. Eles se reuniram para raspar a cabeça na tarde de sexta-feira (14) e a ação foi acompanhada por uma das pacientes do COI, que está há 1 ano e 7 meses em tratamento de uma leucemia mieloide aguda.

Um dos maqueiros idealizadores da ação, Jean Santana falou da importância e da felicidade em realizar a atividade em apoio às crianças do HEC. “Esse é um desejo desde quando comecei a trabalhar no Hospital, há sete meses. Hoje estamos realizando em conjunto com outros maqueiros. Me inspirei, inclusive, no maqueiro Leo, que tem uma filha que faz tratamento no COI e é para nós uma grande inspiração”.

Foto: Divulgação

O maqueiro Kleber Pereira, que há 1 ano trabalha na unidade, também destacou sua felicidade em participar da ação. “É gratificante ver as crianças felizes aqui no hospital, principalmente porque estão enfrentando momentos difíceis no dia a dia. Não tem palavra que defina a alegria de apoiar esses vitoriosos, essas crianças guerreiras daqui do HEC”.

O COI possui cerca de 400 crianças cadastradas no serviço, contando com 13 leitos para internação e capacidade de 25 atendimentos/dia em ambulatório, bem como 36 colaboradores alocados no setor. Os principais tipos de câncer hoje que acometem as faixas etárias infanto-juvenis de 0 a 18 anos ainda são as leucemias e linfomas, seguidas por tumores do sistema nervoso central. A unidade possui 240 leitos de internação e 31 de emergência e, em 2019, realizou 70 mil procedimentos ao total.