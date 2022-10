Feira oferece serviço de saúde e educação para mulheres em vulnerabilidade social

Salvador vai sediar a "Feira de Saúde Mulher da Maloca", que acontece na quinta-feira (20) e atende mulheres em situação de vulnerabilidade social. O evento disponibiliza múltiplos serviços, como preventivo e exames, e acontece das 9h às 13h, no Aquidabã.

A programação inclui atividades ligadas a rastreio de sintomático respiratório; preventivo e encaminhamentos a exames; educação em saúde sobre redução de danos para o tabaco; educação em saúde para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs); e profilaxia pré-exposição ao HIV (Prep/PEP).

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), e integra o escopo de ações para o Outubro Rosa. "O evento faz alusão a campanha de prevenção nacional de câncer do colo do útero, incluindo ações de educação em saúde, diagnóstico, encaminhamentos e serviços socioassistenciais, promovendo espaços de redução de danos, autocuidado e práticas integrativas e complementares em saúde", explicou Ana Carolina Gonçalves, coordenadora de apoio técnico do Consultório do Pelourinho, que também apoia a inciativa.

Segundo a coordenadora, o objetivo da feira é alcançar mulheres em situação de rua e/ou vulnerabilidade social. "O evento contará com uma equipe de profissionais incluindo médicas, enfermeiras, odontólogas, assistentes sociais, educadores sociais, psicólogas, redutores de danos, estudantes de enfermagem Universidade Federal da Bahia e estudantes de Nutrição Universidade Estácio de Sá", acrescentou.

A ação é promovida pelos Consultórios na Rua e Pontos de Cidadania do Centro Histórico, serviços de apoio assistencial, incluindo SEAS, Ponto de Cidadania, Embelezze, NUAR, Corra pro Abraço, Centro Pop, UBS Pelourinho, UBS Santo Antônio, Força Feminina, Centro de Convivência OSID, CAPS Gregório de Matos e SAE São Francisco.