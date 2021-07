Feira registra piores números da pandemia e tem recorde de mortes em 24h

O auxiliar administrativo Matheus Oliveira, 28 anos, confessa que relaxou. Seguiu a pandemia à risca por mais de um ano até ver pais e avós vacinados contra a doença. Depois disso, se sentiu mais à vontade para ousar: uma festinha aqui, uma viagem acolá, visitas mais frequentes à sua casa e à casa alheia. Até que na segunda semana de junho vieram os sintomas: paladar e olfato ausentes, um pouco de febre e cansaço que logo evoluiu para dificuldades de respirar. Precisou ir para o hospital.

Matheus ficou internado por 12 dias até que recebeu alta médica na última segunda-feira (28), quando voltou pra casa e descobriu que seus pais e a avó mais velha, dona Juçara, 82, também tiveram a doença. Todos assintomáticos. Matheus é morador do bairro de Muchila, em Feira de Santana, que quebrou recordes em junho no número de casos ativos, novos casos em 24h, mortes em 24h e número de casos num mesmo mês.

Sobrevivente, Matheus agradece por ter escapado de estatísticas como a do dia em que teve alta, quando 14 pessoas morreram no município. Foi o maior número desde o início da pandemia, que teve o primeiro caso do estado registrado justamente em Feira de Santana.

Segundo o boletim epidemiológico da cidade, havia 7.479 pessoas contaminadas pela covid-19 - maior número até agora. Junho também é o mês com o maior número de mortes (124 no total) e o mês com o maior número de casos, 5.696.

"Quando vi que meus pais estavam vacinados, minhas avó também, me tirou um peso das costas. No começo eu tava muito estressado, alucinado mesmo com medo deles terem a doença e, quando vi que estavam com as duas doses da vacina no braço, aí confesso que relaxei", diz Matheus, que ainda se recupera da doença.

Secretário de saúde local, Marcelo Britto defende que somente a aceleração da vacinação pode dar um remédio verdadeiro contra a pandemia. "O que temos que fazer é aumentar a vacinação. Enquanto não aumentarmos a vacinação, não vamos conseguir vencer de forma definitiva a covid. Até porque depois de um ano e meio as pessoas começaram a ficar estressadas e cansadas de ficarem presas dentro de casa e começam a se soltar um pouco, principalmente na faixa etária mais jovem", afirmou.

Sobre os números de junho, o secretário afirmou que é preciso levar em consideração que Feira de Santana tem a maior população do interior do estado e tem o maior entroncamento rodoviário do Nordeste, com grande circulação de pessoas das mais diversas regiões diariamente.

Segundo o secretário, é preciso considerar que, apesar dos números incômodos, Feira de Santana tem um coeficiente de incidência de aproximadamente 8 mil infectados por milhão de habitantes. Um número menor que outros pólos do interior e região metropolitana de Salvador como Lauro de Freita (11 mil/milhão), Itabuna (15,3 mil infectados/milhão), Ilhéus (12,8 mil infectados/milhão) e Vitória da Conquista (9,5 mil infectados/milhão).

Marcelo Britto também afirma que a taxa de óbito em Feira de Santana é mais baixa que a atual média do Estado e quase a metade do que é registrado em Salvador, por exemplo. Feira tem taxa de óbito por coronavírus em 1,84% de acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia, enquanto que o Estado como um todo está em 2,5% e Salvador com 3%.

"Há necessidade de descer o máximo a idade de vacina. Hoje basicamente os hospitais de campanha internam pacientes mais jovens, justamente aqueles não vacinados. Com relação aos dados, sim, os dados são piores", afirmou o secretário.

O mês mais mortal da Bahia desde o primeiro caso de coronavírus registrado foi em março de 2021, justamente quando a pandemia completava um ano no Estado. Naquela ocasião, 2.280 pessoas morreram por complicações da doença, ultrapassando agosto do ano passado, quando mais de 1,9 mil morreram.

Foram momento de terror, no começo daquele mês, foram raros os dias em que não houve mais de 100 mortes por dia computadas no estado. Os números acentuados vieram justamente após o período em que aconteceria o carnaval em épocas normais, que seria de 15 a 17 de fevereiro.

Comércio

O comércio de Feira de Santana funcionará normalmente nesta sexta-feira (2). Apesar do feriado da Independência da Bahia, as lojas têm permissão para abrir caso desejem.

A abertura opcional ficou definida após um acordo coletivo envolvendo o Sindicato do Comércio de Feira de Santana (Sicomfs). De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, as lojas que possuem até 20 funcionários e quiserem abrir devem pagar R$ 65 para cada funcionário escalado, enquanto as que possuem mais de 20 colaboradores devem bonificar em R$ 70, além do vale-transporte do dia.

Já no caso dos supermercados, o valor será de R$ 74,88 e o pagamento poderá ser feito até o sexto dia útil após o feriado.

O Secretário Marcelo Britto indica que a abertura do comércio também é uma estratégia para que as pessoas não se aglomerem em festas com as lacunas de feriados como o da Independência da Bahia e como foi o São João, no dia 24, quando o município não decretou feriado e as atividades da cidade funcionaram normalmente.

"Neste último feriado, por exemplo, de São João, não houve decretação de feriado, Feira de Santana continuou aberta para evitar que as pessoas se aglomerassem em festas. Todas as noites, o município faz ronda com a guarda municipal, a Polícia Militar. O pessoal da vigilância epidemiológica, sanitária, do Procon, justamente para não permitir as aglomerações e, quando encontra, faz as punições previstas em lei", disse.

Até esta quarta-feira (30), Feira de Santana havia recebido 282.018 doses de vacinas da Sesab. Foram 199.649 doses aplicadas em 1ª dose e outras 79.038 em 2ª dose de acordo com o Vacinômetro do município. O índice de quem completou o ciclo de vacinação em Feira é de 11,74%, ou seja, aqueles que tomaram as duas doses. O número é levemente superior à média do estado, que é de 10,67%.